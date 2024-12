La librairie El Kiteb (Mutuelleville) accueillera, le vendredi 3 janvier 2025 (17H00), l’auteur Hakim Bécheur pour la présentation de son roman “Mission Mare Nostrum”, publié aux Editions de l’Aube (France) en juin 2024.

Considéré comme une véritable fresque littéraire, ce roman, salué par la critique, conjugue thriller haletant et réflexion profonde sur les dynamiques identitaires qui traversent le pourtour méditerranéen.

Au cœur de cette œuvre, un drame intemporel se joue en vingt-quatre heures sur les rives de la Méditerranée : Jalel Tounsi, un journaliste d’investigation, voit sa vie basculer lorsqu’un journal annonce son propre assassinat. En vacances à Hammamet, il est entraîné dans une odyssée rocambolesque où s’entrelacent courses-poursuites et révélations troublantes. Quel rôle joue Emma, sa compagne comédienne, dans cette villégiature qui vire au cauchemar ? Au fil de cette course-poursuite à travers Mare Nostrum, chacun navigue en eaux troubles… au risque de s’y perdre” (Résumé)

Né à Tunis en 1965, Hakim Bécheur est un praticien hospitalier résidant à Paris. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont “L’Avant-centre de l’Etoile”, publié en 2019, et “Colère blanche à l’hôpital : chronique d’un médecin engagé”, un essai reflétant son expérience et son engagement dans le milieu médical. Il est le fils d’une figure majeure de la littérature tunisienne de langue française, le romancier, essayiste et nouvelliste, Ali Bécheur (1939-2024).