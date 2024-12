La 13ᵉ journée de Ligue 1 tunisienne réserve des affiches avec des enjeux importants pour les équipes engagées dans la course au titre et celles en quête de points précieux pour améliorer leur position au classement. Voici un aperçu des rencontres prévues ce dimanche 29 décembre 2024, à 14h00.

CS Sfaxien vs Espérance Sportive de Tunis

C’est le choc le plus attendu de cette journée ! Le CS Sfaxien, solide à domicile, accueille l’Espérance Sportive de Tunis. Les deux clubs, rivaux historiques, chercheront à marquer des points dans un duel où l’intensité et la passion des supporters promettent une ambiance exceptionnelle.

EGS Gafsa vs Étoile Sportive du Sahel

À Gafsa, l’EGS Gafsa affronte l’Étoile Sportive du Sahel. Ce match sera crucial pour les visiteurs, qui visent à maintenir leur position dans le haut du classement, tout en espérant une performance décisive de leurs attaquants.

US Monastirienne vs Stade Tunisien

L’US Monastirienne, toujours invaincue cette saison, reçoit le Stade Tunisien dans un duel qui pourrait influencer la course au podium. Les deux équipes devront faire preuve de stratégie et de rigueur pour sortir victorieuses.

Olympique Béja vs ES Métlaoui

Enfin, l’Olympique de Béja affronte l’ES Métlaoui dans une rencontre importante pour s’éloigner des bas-fonds du classement. Ce duel entre clubs en quête de stabilité sera suivi de près par leurs supporters respectifs.