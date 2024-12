Alors que la saison 2024-2025 de la Ligue 1 tunisienne avance, le classement dévoile des tendances marquantes après 12 journées de compétition. Voici un tour d’horizon des performances des clubs et des enjeux à venir.

Club Africain : En tête avec assurance

Avec 25 points en 12 matchs, le Club Africain occupe fièrement la première place. Comptant 7 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite, l’équipe affiche une attaque prolifique avec 19 buts marqués pour seulement 6 encaissés, ce qui en fait la meilleure défense du championnat.

ES Zarzis et Stade Tunisien : La lutte au sommet

Derrière le leader, l’ES Zarzis suit de près avec 24 points en 12 rencontres grâce à 7 victoires, 3 nuls, et 2 défaites. Le Stade Tunisien, également à 24 points, affiche une solidité remarquable, bien que l’équipe ait disputé un match de moins (11 matchs).

US Monastirienne : Une régularité impressionnante

Invaincue jusqu’ici, l’US Monastirienne pointe à la quatrième place avec 23 points et un match en retard. Avec 6 victoires et 5 nuls, elle s’impose comme l’une des équipes les plus difficiles à battre cette saison.

Concurrence pour le top 5

L’Étoile Sportive du Sahel et l’Espérance de Tunis se partagent la cinquième place avec 20 points chacun. Ces deux clubs historiques devront redoubler d’efforts pour rattraper leur retard sur les leaders.

CSS et ES Métlaoui en quête de constance

Le CS Sfaxien et l’ES Métlaoui peinent à trouver leur rythme cette saison. Avec respectivement 17 points et 14 points, ils devront faire preuve de régularité pour espérer remonter au classement.

JS Omrane en difficulté

En bas du tableau, la JS Omrane affiche une performance mitigée avec seulement 13 points, soulignant des difficultés offensives et défensives importantes.

Un championnat toujours incertain

Alors que les leaders cherchent à confirmer leur suprématie, les équipes en milieu de tableau tentent de se rapprocher du sommet. La deuxième partie de saison s’annonce décisive pour définir le futur champion et les qualifiés aux compétitions continentales.