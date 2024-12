Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT), réuni le 28 décembre 2024, a décidé de maintenir son taux directeur à 8%, poursuivant ainsi une politique monétaire prudente face aux risques pesant sur l’inflation. Cette décision intervient dans un contexte où l’inflation globale amorce une légère baisse, s’établissant à 6,6% en novembre après trois mois de stabilité à 6,7%.

À l’échelle internationale, l’année 2024 a vu des progrès significatifs dans la stabilisation des prix, bien que l’inflation sous-jacente reste un défi majeur. Les banques centrales des grandes économies mondiales adoptent une approche prudente pour ajuster leurs taux, favorisant ainsi une croissance économique résiliente malgré les incertitudes globales.

Sur le plan national, la Tunisie enregistre des signes positifs de croissance économique. Au troisième trimestre 2024, le PIB a progressé de 1,8% en glissement annuel, soutenu par une hausse notable de la demande intérieure (+4,1%). Cette tendance devrait se poursuivre au dernier trimestre, malgré des contraintes structurelles. Par ailleurs, le déficit courant s’est réduit à 2 611 MDT (1,6% du PIB) sur les onze premiers mois de l’année, grâce à une amélioration des revenus de travail et des recettes touristiques. Toutefois, le solde commercial a connu une légère détérioration.

Les réserves de change de la Tunisie ont été consolidées, atteignant 25,6 milliards de dinars (115 jours d’importations) au 26 décembre 2024, malgré les importantes dépenses liées au service de la dette extérieure.

L’inflation connaît une trajectoire baissière, mais plusieurs pressions persistent. Si l’inflation sous-jacente a baissé à 5,8% en novembre, celle des produits alimentaires frais a atteint 14,1%, et celle des produits administrés est montée à 3,7%. Les hausses salariales prévues en 2024 dans les secteurs public et privé pourraient ralentir la baisse de l’inflation en exerçant une pression sur les coûts de production et la demande.

En 2024, le taux d’inflation annuel moyen devrait s’établir à 7% avant de redescendre à 6,2% en 2025. Toutefois, les risques liés à l’évolution des prix internationaux des matières premières et aux déséquilibres des finances publiques restent élevés.

Le Conseil de la BCT souligne la nécessité de maintenir la stabilité des prix pour éviter de compromettre les efforts de consolidation économique.

