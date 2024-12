Le CS Sfaxien affronte l’Espérance Tunis ce dimanche 29 décembre 2024 à partir de 14h00 pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1.

Le Club Sportif Sfaxien (CSS) et l’Espérance Sportive de Tunis (EST), deux grandes équipes du championnat, s’affronteront dans le cadre de cette 13ème journée de Ligue 1.

Cette confrontation promet d’être palpitante, compte tenu de la rivalité historique entre les deux clubs et de leur positionnement dans le classement.

La rencontre entre le CS Sfaxien et l’Espérance Tunis à suivre sur Al Watania 1.

Classements

Concurrence dans le top 5

L’Étoile Sportive du Sahel et l’Espérance de Tunis se partagent la cinquième place avec 20 points chacun. Ces deux clubs historiques devront redoubler d’efforts pour rattraper leur retard sur les leaders.

CSS et ES Métlaoui en quête de constance

Le CS Sfaxien et l’ES Métlaoui peinent à trouver leur rythme cette saison. Avec respectivement 17 points et 14 points, ils devront faire preuve de régularité pour espérer remonter au classement.