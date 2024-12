La 12e journée du championnat tunisien de Ligue 2 a livré ses premiers verdicts avec les matchs de la Poule A disputés samedi. Plusieurs rencontres se sont soldées par des matchs nuls 0-0, notamment entre l’AS Ariana et l’AS Megrine, le SA Menzel Bourguiba et le CS Korba, ainsi que le CS Msaken et Jendouba Sport.

L’AS Marsa a réalisé une belle opération en s’imposant 3-0 face à Kalaa Sport, confortant ainsi sa place de leader du groupe. L’EM Mahdia a également remporté une victoire importante 2-1 face à l’AS Oued Ellil.

Les matchs de la Poule A se poursuivront dimanche avec deux rencontres : ES Radès contre ES Hammam Sousse et CS Hammam Lif face au Sporting Moknine.

Du côté de la Poule B, les matchs auront lieu dimanche et lundi. Parmi les affiches, on note CS Chebba contre ES Jerba, AS Kasserine face à ES Rogba, EO Sidi Bouzid contre BHS Bouhajla, S Gabésien contre CS Redaief, AS Sakiet Eddaier contre CO Kerkennah, Sfax RS face à AS Jelma et enfin JS Kairouan contre AS Agareb.

Le classement actuel voit l’AS Marsa en tête de la Poule A, suivie de près par le CS Korba et l’AS Megrine. En Poule B, la JS Kairouan domine, suivie par l’AS Kasserine et l’OC Kerkennah. Les résultats de dimanche et lundi pourraient apporter des changements significatifs à ces classements.