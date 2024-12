Ce samedi 28 décembre, le temps en Tunisie sera variable. Des nuages passagers à parfois très présents recouvriront le ciel, avec des averses éparses attendues dans l’extrême nord-ouest et sur les côtes est. Une activité orageuse temporaire est également prévue dans l’est des régions de Médenine et Tataouine.

Le vent, soufflant du nord, se renforcera près des côtes est, où il sera relativement fort. Ailleurs, il restera faible à modéré. L’état de la mer reflétera ces conditions : agitée le long des côtes est et moutonneuse au nord.

Côté températures, une légère hausse est à prévoir. Les maximales oscilleront entre 7 et 12 degrés dans les régions de l’ouest et entre 13 et 17 degrés dans le reste du pays. En résumé, prévoyez un parapluie si vous vous trouvez dans les zones concernées par les averses et soyez prudents si vous naviguez le long des côtes est.