Ahmed Jaouadi honoré pour ses exploits aux Championnats du monde de natation 2024

Le ministre de la jeunesse et du sport (MJS), Sadok Mourali, a présidé vendredi au siège du ministère une cérémonie en l’honneur du champion tunisien Ahmed Jaouadi, à la suite de son sacre lors des Championnats du monde de natation 2024 à Budapest (bassin de 25 m).

Ahmed Jaouadi avait remporté la médaille d’or au 1500 m nage libre avec un temps de 14:16.40, ainsi que la médaille de bronze au 800 m nage libre avec un chrono de 7:31.93.

A cette occasion, Mourali a félicité le jeune nageur tunisien pour cette performance exceptionnelle, soulignant que ses résultats impressionnants et honorables en Hongrie représentent une fierté pour la Tunisie et pour le sport national. Il a également salué le rôle de toutes les intervenants ayant contribué à ce succès, notamment le Bureau de la Fédération tunisienne de natation, le ministère, et l’encadrement technique, peut-on lire dans un communiqué du MJS.

Selon la même source, la cérémonie a permis de discuter des prochaines échéances sportives impliquant le nageur Ahmed Jaouadi, notamment les championnats du monde de natation en grand bassin qui se tiendront à Singapour du 11 juillet au 3 août 2025. Les aspects logistiques, techniques, ainsi que ses droits financiers et autres préoccupations du nageur ont également été abordés.