La Médiathèque de l’Institut Français de Tunisie (IFT) organise, le samedi 4 janvier 2025 (14h00), une rencontre littéraire consacrée au prix littéraire Goncourt 2024 et ce dans le cadre du “Cercle de lecture au centre ville” . Cet événement, modéré par Wael Ben Othman, membre de l’association “Safahat”, offre l’occasion aux passionnés de littérature d’explorer les quatre œuvres finalistes pour ce Prix décerné en novembre dernier au premier tour de scrutin, par six voix, au journaliste et écrivain algérien Kamel Daoud pour son roman “Houris” qui “montre combien la littérature, dans sa haute liberté d’auscultation du réel, sa densité émotionnelle, trace aux côtés du récit historique d’un peuple, un autre chemin mémoire” (Philippe Claudel président de l’académie Goncourt):

“Houris” (Gallimard, 2024) de Kamel Daoud : L’auteur livre dans “Houris”, un voyage dans les interstices de la foi et de la réalité, tissant un récit qui interroge l’existence avec toutes ses contradictions: “Aube” est une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d’indépendance, qu’elle n’a pas vécue, et oublier la guerre civile des années 1990, qu’elle a elle-même traversée. Sa tragédie est marquée sur son corps : une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites. Muette, elle rêve de retrouver sa voix.

“Madelaine avant l’aube” (JC Lattès, 2024) de Sandrine Collette: Dans ce roman, la romancière française Sandrine Collette plonge le lecteur dans une fresque familiale empreinte de résilience. A travers le destin de Madelaine, l’autrice explore les liens du sang, la perte et la reconstruction au beau milieu des épreuves.

” Jacaranda” (Grasset, 2024) de Gaël Faye: Avec “Jacaranda”, l’écrivain franco-rwandais Gaël Faye retourne à ses racines pour explorer le lien entre mémoire et identité. L’auteur du roman à succès “Petit Pays” dépeint des personnages en quête de vérité dans un monde en perpétuelle mutation.

” Archipels” (L’Olivier, 2024) de Hélène Gaudy: l’écrivaine française Hélène Gaudy propose un récit contemplatif où les îles deviennent autant de métaphores de l’isolement. Entre fiction et essai, “Archipels” invite à une réflexion sur la place de l’homme dans un monde fragmenté et en perpétuel mouvement.