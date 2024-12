Les députés ont approuvé, lors d’une séance plénière tenue vendredi au siège du parlement, un accord de financement signé entre la Tunisie et le Fonds international de développement agricole(FIDA), le 12 juillet 2024, par 103 voix pour, 4 voix contre et une seule abstention.

Ce projet vise à cofinancer le projet intégré « DINAMO » pour la petite agriculture de montagne dans le Nord-Ouest, à hauteur de 29,6 millions de dollars, (l’équivalent de 94 millions de dinars.) Moyennant un coût estimé à 47, 7 millions de dollars ( l’équivalent de 151 millions de dinars).

En réponse aux interventions des députés de différents blocs parlementaires, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a souligné que ce projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’indicateur de développement dans les régions montagneuses situées au Nord-ouest du pays ( Béja, Jendouba, le Kef, Siliana et Bizerte), et ce, à travers la création d’une dynamique socio-économique intégrée dans la région.

Il devrait ainsi profiter à quelque 19375 ménages ruraux répartis sur 45 Imadas appartenant à 15 délégations du Nord-ouest à l’horizon 2032.

Le projet comprend principalement trois volets : Il s’agit notamment de renforcer la capacité des populations rurales à faire face aux changements climatiques et de les aider à générer des revenus leur permettant de sortir de la précarité.

S’étalant sur huit ans, le projet, qui sera mis en oeuvre par l’Office de Développement Sylvo-pastoral du Nord Ouest, ambitionne également, d’intégrer les petits agriculteurs dans l’économie locale. « DINAMO », cible les familles nécessiteuses et à revenu limité, notamment les femmes, les jeunes, les petits exploitants agricoles ainsi que les petits éleveurs.