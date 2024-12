L’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et le Comité directeur de la neuvième édition des Journées Musicales de Carthage (JMC) ont annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour le JMC Market, qui se tiendra du 18 au 24 janvier 2025.

Cet appel, ouvert jusqu’au 10 janvier 2025, s’adresse aux différents acteurs du secteur musical souhaitant exposer dans le cadre de cet espace dédié aux métiers liés à la musique et aux instruments.

L’appel est notamment destiné aux artisans luthiers spécialisés dans la fabrication, la réparation ou la vente d’instruments de musique, aux importateurs d’instruments, aux artisans recyclant ou transformant ces derniers en objets de décoration, meubles ou accessoires inspirés de la musique. Il s’adresse également aux collectionneurs d’instruments et d’objets musicaux, ainsi qu’aux vendeurs de disques vinyles et d’équipements hi-fi.

La liste des candidatures retenues sera publiée sur le site officiel des JMC ainsi que sur leurs pages sur les réseaux sociaux.

Prévue du 18 au 24 janvier 2025, la neuvième édition des Journées Musicales de Carthage proposera un riche programme comprenant des spectacles, des showcases, des projets innovants, des découvertes, des performances de rue, un marché professionnel, des master classes, ainsi que le JMC Market, un espace spécialisé mettant en lumière la musique et ses multiples déclinaisons.