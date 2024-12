La météo de ce vendredi s’annonce contrastée sur la Tunisie. Le ciel sera souvent très nuageux, avec des averses éparses attendues dans le nord et localement sur le centre et le sud-est du pays. Ailleurs, le ciel restera passagèrement nuageux, offrant quelques éclaircies.

Le vent soufflera du nord, se renforçant près des côtes où il sera relativement fort, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur. La mer sera agitée et localement très agitée, notamment au large.

Côté températures, le mercure affichera des valeurs comprises entre 10 et 15 degrés dans le nord du pays, et entre 13 et 17 degrés dans le reste des régions. Seules les hauteurs ouest connaîtront des températures plus fraîches, avoisinant les 8 degrés.