Les séances d’acupuncture à l’Hôpital Mongi Slim de la Marsa sont proposées à un prix modique de 14 dinars par séance pour les personnes ne bénéficiant pas du régime d’Assurance maladie et de 7 dinars pour les personnes affiliées au régime de traitement, selon le Responsable du service de médecine traditionnelle chinoise (MTC) et d’acupuncture à l’Hôpital Mongi Slim, Ahmed Laater.

Le service de MTC et d’acupuncture propose, en l’occurrence, des séances d’acupuncture aux patients pré-diagnostiqués et recommandés par leur médecin traitant, a indiqué à l’Agence TAP Tunis, Dr. Laatar, qui dirige également le service de médecine ostéo-articulaire de l’hôpital.

Il a expliqué que la MTC et l’acupuncture ne sont pas une spécialité médicale, mais plutôt une formation et une compétence acquise par les médecins après une période de formation théorique et pratique dans le domaine, révélant que 15 à 20 médecins tunisiens sont formés à l’acupuncture tous les deux ans. Les médecins formés à l’acupuncture proviennent aussi bien du secteur public que du secteur privé, a-t-il précisé.

« L’acupuncture ne remplace pas tous les moyens de traitement. » « Elle est utilisée pour traiter et guérir certaines maladies et certains problèmes de santé », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que l’expérience de l’acupuncture n’est pas nouvelle en Tunisie et remonte à 1994, et que le service d’acupuncture à l’Hôpital Mongi Slim a été créé conjointement par la Tunisie et la République populaire de Chine. Cette dernière a envoyé une équipe de médecins spécialisés dans le domaine qui ont formé des médecins tunisiens en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture.

D’ailleurs, la République populaire de Chine envoie périodiquement des médecins chinois pour former des médecins tunisiens, a-t-il indiqué, ajoutant que la faculté de médecine de Tunis de l’université Tunis Manar a créé un diplôme d’acupuncture.