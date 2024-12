La spécialiste en médecine familiale et en gériatrie Yosr Kamarti, a mis en garde contre les répercussions de la carence en vitamine D sur la santé, qui a-t-elle précisé, est une composante essentielle de la fonction du système immunitaire inné et adaptatif.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la spécialiste a appelé à la nécessité d’effectuer les analyses nécessaires pour connaître le taux de vitamine D dans l’organisme. “En cas de carence ou de déficit, il s’agit ainsi de prendre les compléments alimentaires nécessaires sous la supervision et l’orientation directes du médecin”, selon la même source.

Elle a expliqué, de fait, qu’une carence en vitamine D augmente la probabilité de développer une dystrophie musculaire. Celle-ci affecte en particulier les personnes âgées et provoque la perte de masse et de force musculaires en raison du faible niveau de récepteurs de cette vitamine dans les muscles. La même source ajoute que cette maladie affecte la fonction motrice et a un lien direct avec l’apparition de fractures, de chutes fréquentes, de mauvaises performances physiques et éventuellement d’une altération de la cognition mentale, en particulier avec l’âge.

Dans cette perspective, de nombreuses études montrent le lien étroit entre la carence en vitamine D et de nombreuses maladies, notamment les maladies auto-immunes telles que le diabète de type 1 et de type 2, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. Aussi, la carence en vitamine D est associée aux maladies cardiovasculaires (y compris les accidents vasculaires cérébraux), aux maladies infectieuses (bactériennes, virales et fongiques) et au cancer (colorectal, du sein et de la prostate).

Selon la spécialiste, la carence en vitamine D entraîne en outre, une carence en calcium minéral : un élément responsable de l’équilibre de la masse osseuse dans l’organisme, notant que la vitamine D est l’élément clé du maintien de l’équilibre du calcium dans l’organisme. De surcroit, la lumière du soleil est le facteur le plus important dans la production de vitamine D dans l’organisme, par l’intermédiaire de la peau, ainsi que d’aliments tels que les poissons gras, certains laits enrichis et les jus d’orange.