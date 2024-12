Le commissariat au développement agricole (CRDA) à Jendouba, a entamé, jeudi, une opération de transfert hydraulique depuis le barrage de Bouhertma vers le barrage de Sidi Salem à Béja.

Cette décision a été prise suite à l’augmentation du niveau de remplissage du barrage Bouhertma à plus de 41 millions de m3, grâce aux récentes précipitations.

L’opération de transfert d’eau inter-barrages qui se poursuivra, jusqu’au dimanche 29 décembre, vise à renforcer les réserves du barrage de Sidi Salem qui se sont réduites à un niveau alarmant, selon des experts, en raison des changements climatiques.

Le commissariat a appelé les riverains et agriculteurs limitrophes des oueds de Bouhertma et Medjerda du côté de la ville de Bou Salem, à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail et équipements agricoles.

A noter que le taux de remplissage du barrage de Bouhertma s’élève à 112 millions m3 et devrait atteindre 140 millions m3 à l’issue des travaux d’extension.

Le barrage de Sidi Salem, d’une capacité de stockage de 640 millions m3, est rempli à, seulement, 20%.