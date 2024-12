Mouna Dakhlaoui, membre de l’Association tunisienne des malades cœliaques, a souligné l’importance d’éviter la consommation de certaines céréales, telles que le blé et l’orge, parce qu’elles contiennent le composé protéique « gluten », afin de prévenir l’exacerbation des symptômes de la maladie cœliaque.

En effet, malgré les avantages nutritionnels apportés par les céréales complètes, la meilleure solution pour les patients atteints de la maladie cœliaque est d’éviter de les consommer et de les remplacer par une alimentation saine et équilibrée, a déclaré Dakhlaoui à l’Agence TAP.

Elle a mis l’accent sur l’importance d’un régime sain, équilibré, riche en vitamines et sans gluten. De ce fait, elle a recommandé d’inclure des aliments sans gluten tels que les pommes de terre, la viande, le poisson et les produits laitiers de base, ainsi que le riz, le quinoa, le sarrasin et le maïs, dont la farine et la semoule sont utilisées dans le pain, les biscuits et la pâte. Elle a par ailleurs souligné les avantages de l’utilisation de l’huile, du beurre, du sucre et du miel dans le cadre de ce régime.

« Le nombre de cas potentiels de maladie cœliaque en Tunisie est d’environ 100 000, dont seulement 25 000 ont été diagnostiqués », a-t-elle déclaré, révélant que très peu de patients cœliaques suivent régulièrement un régime sans gluten en raison de son coût élevé.

Dakhlaoui a fait remarquer, dans cette perspective, que la maladie cœliaque est difficile à détecter dans ses premiers stades, car elle n’est pas toujours facile à diagnostiquer lors des consultations médicales en raison de ses nombreux symptômes directs et indirects, tels que l’anémie ou les maladies de la peau.

Elle a insisté sur l’importance d’informer les médecins à propos des différents symptômes associés à cette maladie afin d’assurer un diagnostic précoce et d’améliorer les chances de traitement. D’ailleurs, les symptômes de la maladie cœliaque sont des maux de tête, des diarrhées, une perte de poids, des douleurs abdominales et des troubles digestifs a-t-elle ajouté.

La maladie cœliaque est une affection causée par une réaction immunitaire à l’ingestion de gluten. Cette réaction endommage la paroi de l’intestin grêle et entrave l’absorption des nutriments essentiels. La cause de ceci est une protéine présente dans les aliments contenant principalement du blé ou de l’orge.