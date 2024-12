L’Institut Amadeus met en lumière, dans son édition 2024, l’interconnexion entre stabilité politique et attractivité économique en Afrique. Ces indices, basés sur plus de 70 sous-indicateurs, évaluent les performances des pays africains sous l’angle de leur résilience et de leur potentiel de croissance.

Classement 2024 : des performances contrastées

Attractivité économique : Le Maroc se distingue en tête grâce à une qualité réglementaire exceptionnelle (82,25/100) et des infrastructures solides. L’Afrique du Sud et l’Égypte complètent le podium, portés par leur dynamisme industriel et leur potentiel de marché élevé.

Stabilité politique : Maurice domine avec une résilience institutionnelle exemplaire, suivie par le Maroc et les Seychelles. Ces nations illustrent l'impact positif d'une gouvernance solide sur la confiance des investisseurs.

Enjeux et tendances

Top Performers : Les économies stables comme le Maroc, le Botswana et Maurice confirment leur capacité à attirer des investissements, grâce à un environnement favorable et une régulation efficace. Progrès notables : Des pays comme le Sénégal et le Liberia enregistrent des améliorations significatives, reflétant des efforts pour stabiliser leurs institutions et renforcer leur cadre réglementaire. Défis persistants : Le Soudan et le Soudan du Sud, affectés par des conflits prolongés, illustrent les entraves majeures que l’instabilité politique pose à l’attractivité et au développement.

Enseignements stratégiques