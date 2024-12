L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) vient e lancer deux appels à candidature du projet « Renforcement de la Résilience Climatique à travers la Gouvernance des Ressources Naturelles (ReGnR) », destinés aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), Groupements de Développement Agricoles (GDA),

Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA), agriculteurs, chercheurs d’emploi et porteurs d’idées de projets dans le gouvernorat de Jendouba.

Lancés en partenariat avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), ces deux appels à candidature ont pour objectif de transformer les idées en succès, de créer de l’emploi et améliorer les revenus dans les secteurs de l’eau, du sol et du climat, grâce notamment à des formations personnalisées et un accompagnement, indique l’APIA.

Le premier appel dont la date limite est fixée au 25 janvier 2025, s’intitule « GREEN PATH » : Evoluer vers un emploi salarié ou indépendant dans le secteur Eau-Sol-Climat .

Il cible les individus en recherche d’emploi, et /ou de conversion vers un nouvel emploi ou désireux de développer des activités entrepreneuriales dans le domaine de la gestion des ressources naturelles (GRN) dans l’interface Eau-Sol-Climat.

Les bénéficiaires potentiels seront sélectionnés en lien avec les activités priorisées dans la région, et leurs capacités seront renforcées par le biais de formations et d’un accompagnement personnalisé et innovant.

Pour ce qui est du deuxième appel « GREEN UP », il s’agit d’aider les GDA, SMSA, agriculteur-trices, Micro, Petites et Moyennes Entreprises du gouvernorat de Jendouba qui exercent leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme durable, de l’artisanat et de la protection des ressources naturelles et de l’environnement, à booster leurs revenus en intégrant de bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles.

La date limite pour la réception des candidatures à cet appel est également fixée pour le 25 janvier 2025.

Le projet « Renforcement de la résilience climatique à travers la bonne gouvernance des ressources naturelles en Tunisie » (ReGnR) est financé par le Ministère de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) de la République Fédérale d’Allemagne.

Il vise à ancrer institutionnellement la protection des ressources en eau, en sol et en végétation auprès des autorités tunisiennes concernées par l’utilisation des terres, comme une condition de l’équilibre hydrique. Il s’agit également, de diffuser les approches permettant une meilleure utilisation de « l’eau verte » (c’est-à-dire l’eau de surface directement disponible pour les plantes) au niveau local dans un bassin versant de la Tunisie.