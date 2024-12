Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a fait savoir que son département entamera, prochainement, l’évaluation de la saison écoulée des dattes et les problèmes rencontrés afin de prendre les précautions et les mesures nécessaires pour la saison 2025.

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite effectuée mercredi au gouvernorat de Tozeur, Ben Cheikh a souligné que des instructions ont été données au Groupement Interprofessionnels des dattes (GIDATTES) pour s’approvisionner en quantités importantes de moustiquaires (elles couvriront deux ans) pour l’emballage des dattes.

L’objectif est d’éviter le retard accusé pendant la saison actuelle et la pénurie enregistrée par les agriculteurs en cette matière, a-t-il expliqué.

Evoquant les projets bloqués dans la région, le ministre a fait remarquer que les difficultés seront examinées aux niveaux local et central, ajoutant que certains problèmes nécessiteront une coordination et un examen approfondi.

Lors de sa visite de terrain, Ben Cheikh a pris connaissance des inquiétudes des agriculteurs et d’un certain nombre de projets bloqués.

Dans la délégation de Hezoua, Ben Cheikh a visité le périmètre irrigué Mzara qui couvre 99 hectares répartis entre palmiers et cultures géothermiques et qui fait face à plusieurs problèmes au niveau de l’infrastructure et des canaux d’irrigation.

Il a, par ailleurs, visité l’unité de pasteurisation et de conditionnement du lait de chamelle à Hezoua, les cultures sous serre dans la zone irriguée « ennafliyat 2 » à Tozeur.