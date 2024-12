Pressenti à un certain par certains milieux après sa retraite à la présidence du gouvernement tunisien en raison de sa forte amitié avec le Président Kaies Saied, Ferid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale, a décidé en fin de compte d’opter pour le Koweït pour y travailler. Et pour cause. Il été nommé, le 19 décembre 2024, premier conseiller du directeur général et président du conseil d’administration du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades)

Férid Belhadj entamera, ses nouvelles fonctions, à partir du 1er janvier 2025 pour une mission de quatre ans, expirant le 31 décembre 2029.

Dirigé depuis une longue période par un grand ami de la Tunisie, en l’occurrence, le Koweitien Abdellatif al Hamad, le FADES avait bénéficié du concours d’anciens économistes tunisiennes, s’agissant, notamment, de Ali Boukhris (ancien PDG du Groupe Chimique Tunisien) et Mondher Gargouri qui y a travaillé en tant que chef économiste pendant plus de 15 ans.

