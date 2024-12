Le marché Boursier a retrouvé des couleurs au terme de la séance de mercerdi. L’indice Tunindex a progressé de 0,13 % à 9897,51 points, portant sa performance annuelle à +13,11 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

La séance a été marquée par une accélération du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 11,1 MD. Les volumes ont profité de la réalisation de trois transactions de bloc, portant sur les titres MAGASIN GENERAL (pour 3,3 MD), TPR (pour 3 MD) et SOTUVER (pour 2 MD).

Le titre OFFICEPLAST s’est hissé en tête de peloton avec une progression de 4,4 % à 1,410 D. Sur la séance, la valeur a amassé un flux limité de 34 mille dinars.

Le titre SPDIT-SICAF a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la société d’investissement adossée au groupe SFBT a inscrit une avancée de 3,9 % à 11,900 D, dans un volume réduit de 11 mille dinars.

Le titre TELNET HOLDING poursuit sa descente, affichant la baisse la plus prononcée de la séance (-3,5 % à 6,100 D). L’action a brassé des échanges de 73 mille dinars sur la séance.

Le titre ONE TECH HOLDING a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de l’exportateur national spécialisé dans la câblerie, la mécatronique et les télécoms s’est délestée de 1,2 % à 9,190 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 80 mille dinars sur la séance.

MAGASIN GENERAL a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a marqué une pause à 7,320 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,3 MD.