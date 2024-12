La vocation universitaire a été attribuée mardi, à plusieurs services dans les hôpitaux régionaux de Ksar Hellal, de Moknine (gouvernorat de Monastir) de Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte) et dans les hôpitaux régionaux de Sidi Bouzid et de Tozeur, en vertu d’arrêtés conjoints entre les ministres de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la Santé, datés du 19 décembre 2024 et publiées dans le JORT numéro 155.

Ces arrêtés conjoints ont attribué la vocation d’universitaire aux services de chirurgie générale, d’anesthésie et de réanimation, et de médecine dentaire de l’hôpital régional de Ksar Hellal, ainsi qu’aux services de médecine interne et de médecine dentaire de l’hôpital régional de Moknine.

La vocation universitaire a été également attribuée au service d’ophtalmologie de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba et aux services de chirurgie orthopédique et de gynécologie- obstétrique de l’hôpital régional de Sidi Bouzid et au service d’ophtalmologie de l’hôpital régional de Tozeur.