Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a, dans le cadre de la restructuration du Chœur de l’opéra de Tunis, lancé un appel à candidatures dont le dernier délai est fixé pour le 31 décembre 2024.

Les auditions pour intégrer cet ensemble se tiendront les 11 et 12 janvier 2025 offrant une opportunité aux chanteurs lyriques talentueux de faire partie du Chœur de l’opéra de Tunis.

Le premier tour, prévu le samedi 11 janvier, consiste pour les candidats à présenter un air d’opéra de leur choix ainsi qu’un extrait de chœur imposé. Le deuxième tour, programmé pour le dimanche 12 janvier, comportera une épreuve de déchiffrage d’une ligne mélodique simple accompagnée par un pianiste.

Cet appel vise à sélectionner des voix soprano, alto, ténor, baryton, et basse, souhaitant rejoindre le Chœur de l’Opéra de Tunis et contribuer à son rayonnement artistique.

Par ailleurs, le théâtre de l’Opéra a lancé un deuxième appel à candidature (31 décembre 2024 dernier délai) pour la création de la Maitrise d’enfants au sein du chœur de l’Opéra de Tunis, un ensemble vocal composé de jeunes chanteurs formés pour participer à des œuvres lyriques, en particulier dans les opéras où des parties vocales spécifiques sont attribuées aux voix d’enfants.

Les auditions prévues pour le dimanche 19 janvier 2025 consistent en la présentation, par les candidats (lecture du solfège souhaitable), d’une petite mélodie occidentale au choix.

Fondé en 2018, le Chœur de l’Opéra de Tunis est un ensemble vocal qui réunit des choristes talentueux de tout le pays et qui collabore régulièrement avec l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Tunis, l’Orchestre Symphonique Tunisien et le Ballet de l’Opéra de Tunis. Il participe à diverses productions, notamment des opéras, des concerts symphoniques et des ballets, contribuant ainsi à l’enrichissement de la scène musicale tunisienne.