Le ministre des Transports Rachid Amri, a fait savoir, mardi , dans une déclaration à l’agence TAP en marge de sa visite de travail à la société régionale du Transport Nabeul- Zaghouan, que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une série de visites de terrain aux sociétés régionales du transport pour confirmer que “notre objectif est d’améliorer les services de transport en vue de réduire progressivement les problèmes rencontrés par les citoyens.”

Il a fait remarquer que la société régionale du transport de Nabeul et de Zaghouan a récemment annoncé l’acquisition, au début du mois de janvier 2025, de nouveaux autobus et de faire bénéficier la société de sa part estimée à 37 autobus usagés au cours des six premiers mois de l’année 2025.

Selon lui, Le parc de sociétés régionales de transport sera renforcé en 2025 avec l’acquisition de 300 nouveaux autobus.

Et de souligner : “notre objectif le plus important est de se bien préparer à la prochaine année scolaire et de répondre au maximum à l’attente des usagers des transports en commun, soit par la réexploitation des lignes reliant les délégations issues des gouvernorats de Nabeul et Zaghouan ou les reliant à d’autres gouvernorats au cours de l’été prochain. »

Il a relevé que l’amélioration des services et la fourniture de moyens de transport public ne se limitera pas au transport par autobus, mais aussi le soutien aux services de transport ferroviaire, soulignant que le redémarrage de la ligne Borj Cédria au cours des derniers jours reflète la volonté de l’État à améliorer les services de transport . Il a indiqué que l’amélioration des services et la disponibilité du transport public ne se limiteront pas uniquement au transport par bus, mais également, par le renforcement des services du transport ferroviaire.

Evoquant la situation du transport ferroviaire dans le gouvernorat de Mahdia, le ministre des transports a affirmé qu’il n’y a pas de suppression du train de Mahdia mais il s’agit uniquement d’une étape de maintenance et de réhabilitation. L’objectif est de garantir la pérennité des lignes ferroviaires et d’améliorer la qualité des services.

S’agissant du transport aérien, le ministre affirmé: « Nous n’envisageons pas de créer un nouvel aéroport et le projet d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage est programmé. Les aéroports de Monastir et d’Enfidha sont capables d’accueillir jusqu’à 30 millions de passagers», a-t-il expliqué. Et de poursuivre que le transport aérien bénéficie d’un programme de numérisation intégrale de ses différents services dont la mise en œuvre se poursuivra au cours d années 2025 et 2026.