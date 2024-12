La 29e nouvelle mission médicale chinoise est arrivée mardi en Tunisie, dans le cadre du programme de coopération bilatérale dans le domaine de la santé entre la Tunisie et la Chine, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ambassade de Chine en Tunisie.

Cette mission médicale fournira des services médicaux à titre gratuit dans le cadre d’un projet de coopération de longue durée entre la Tunisie et la Chine, qui avait débuté en 1973, à l’instar de la mission précédente ayant achevée hier lundi sa mission.

La précédente mission médicale Chinoise avait fourni des services de consultation et des services de soins à plus de 45.000 patients, réalisé 1.700 interventions chirurgicales et contribué à la naissance de 440 nouveaux nés, notamment à l’hôpital Mongi Slim à la Marsa et dans un certain nombre de régions intérieures telles que Jendouba, Sidi Bouzid, et Gafsa.

L’ambassade de Chine en Tunisie a annoncé l’arrivée de la nouvelle équipe médicale, un jour après la fin de la mission de la 28ème équipe médicale, laquelle a été honorée lundi par le ministre de la Santé Mustapha Ferjani.

Ferjani a remis aux membres de l’équipe des certificats d’honneur en reconnaissance de leur dévouement et de leurs contributions au soutien du système de santé en Tunisie.

Le ministre de la Santé avait appelé à consolider le partenariat avec la Chine, notamment dans les domaines de la phytothérapie, de la fabrication des médicaments à base de plantes et du traitement des maladies cancéreuses, outre la poursuite du soutien des missions médicales chinoises dans les régions intérieures avec des médecins spécialisés.