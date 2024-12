Le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, a exhorté les secrétaires généraux des municipalités, à redoubler d’efforts en matière de propreté et de préservation de l’environnement, fixant un délai d’une semaine pour les responsables des services de propreté municipaux pour remédier aux manquements constatés.

Lors d’une session de travail tenue, hier lundi, au siège du gouvernorat, consacrée à l’examen de l’état de la propreté et de l’esthétique des villes, le gouverneur a exprimé son insatisfaction face à la situation environnementale dans les différentes régions du gouvernorat. Il s’est également dit « préoccupé par l’accumulation des déchets et des restes de matériaux de construction dans plusieurs rues principales et quartiers de la ville de Sousse”.

Il a appelé le président du conseil régional ainsi que les présidents des conseils locaux à renforcer la coordination avec les délégués afin d’identifier toutes les infractions environnementales qui perturbent le confort des citoyens, tout en veillant à les résoudre.

Le gouverneur a recommandé aux délégués des régions de s’engager davantage dans le travail de terrain, estimant que les efforts fournis jusqu’à présent étaient “insuffisants pour surmonter les problèmes liés à la prolifération des déchets”.

Lors de cette session, le gouverneur a fait présentation d’une série de photos mettant en évidence plusieurs atteintes à la propreté et des points noirs dans certains quartiers de la ville de Sousse, soulignant la nécessité de sanctionner les contrevenants et de coordonner avec les autorités concernées pour prendre les mesures légales nécessaires.