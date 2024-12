Les ressources en talents de Beijing continuent de croître régulièrement, avec une concentration notable de talents dans les industries de pointe, selon un rapport publié récemment par le centre de recherche sur les ressources humaines de Beijing et l’Institut de stratégie de développement des talents de Beijing.

Intitulé “le Rapport statistique sur les ressources en talents de Beijing (2023)”, le document révèle qu’en 2023, Beijing comptait 2,106 millions de talents dans les industries de pointe, représentant 26,2% de l’ensemble des ressources en talents de la ville.

Parmi ces industries, l’offre de talents connaît une croissance rapide, en particulier dans les secteurs de la santé, des énergies vertes et de l’efficacité énergétique, ainsi que des villes intelligentes. Parallèlement, la demande de talents augmente significativement dans les domaines de la blockchain, des énergies vertes, de la santé et de la fabrication intelligente.

Le rapport s’appuie sur six indicateurs clés, tels que le volume total des ressources en talents, la proportion de personnes possédant de grandes aptitudes professionnelles et le taux d’éducation supérieure parmi la population en âge de travailler, afin de fournir une évaluation complète et scientifique des ressources en talents de Beijing.

Il couvre des catégories variées, incluant les talents des organes du Parti et du gouvernement, les gestionnaires d’entreprises, les experts techniques, les travailleurs hautement qualifiés, les talents ruraux et les professionnels du travail social.

Selon Zhang Tianyang, directeur du centre de recherche sur les ressources humaines de Beijing et président exécutif de l’Institut de stratégie de développement des talents de Beijing, l’interaction avantageuse entre la chaîne des talents et la chaîne industrielle, conduisant à un développement intégré, est l’une des principales caractéristiques des ressources en talents de Beijing.

Ces dernières années, Beijing a enregistré une amélioration continue de la quantité et de la qualité de ses talents. Leur efficacité s’est renforcée, et les dividendes du talent remplacent progressivement les dividendes démographiques, devenant le moteur clé du développement de haute qualité de la ville, a-t-il souligné.