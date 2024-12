Le projet Maghroum’IN vient de lancer un appel à projets dans le cadre du “Fonds d’engagement sportif et culturel local pour la jeunesse” (FESC24), après une première édition en 2022 (FESC22). Les candidatures doivent être soumises avant le 28 janvier 2025 (23h59).

Le FESC24 cherche, selon le texte de l’appel, à soutenir financièrement des projets portés par des acteurs associatifs ou/et privés et qui assurent l’inclusion et la participation de jeunes tunisien.ne.s en situation de vulnérabilité à travers la culture ou le sport.

Sont éligibles à déposer une candidature, tous les acteurs associatifs et/ou du secteur privé1 créés avant le 9 décembre 2022 (au moins deux ans d’existence à la date de publication de l’appel) et idéalement agissant dans le domaine de la culture ou du sport.

Le Fonds encourage les approches collaboratives locales entre les jeunes, les associations, les entreprises et les institutions publiques. Il est structuré en deux lots : les projets d’acteurs associatifs et/ou du secteur privé non financés dans le cadre du FESC22 et les projets d’organisations financées dans le cadre du FESC22.

Concernant les projets soutenus par le FESC2024, les jeunes en situation de vulnérabilité devront jouer un rôle proactif dans la conception et la mise en œuvre du projet et les projets devront être sensibles au genre.

MaghroumIN est mis en œuvre par l’AECID (Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au développement), la FIIAPP (Fondation Internationale et Ibéro-américaine pour l’Administration et les Politiques Publiques) et le British Council, en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le projet “Participation et inclusion des jeunes tunisien(ne)s à travers la création, l’accès à la culture et au sport au niveau local” ou Maghroum’IN est la composante 2 du programme EU4Youth de l’Union Européenne en Tunisie dans le cadre d’une convention avec le gouvernement tunisien. Au sein d’EU4Youth, la composante Maghroum’IN vise le renforcement de l’inclusion et la participation des jeunes tunisien(ne)s en situation de vulnérabilité dans la vie publique à travers la création, la culture et le sport, tout en prenant en considération les différentes formes d’exclusion, et ce en ligne avec la stratégie nationale de la jeunesse 2035.

Le projet consacre une partie significative de son budget à des subventions pour les acteurs et actions de terrain.

Les fonds de subventions de Maghroum’IN ont pour ambition de répondre aux besoins des acteurs étatiques et non-étatiques (société civile et secteur privé) œuvrant pour l’inclusion et la participation des jeunes tunisien(ne)s en situation de vulnérabilité (JSV) à travers la culture et le sport.