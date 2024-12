La présidence du gouvernement a listé les mesures visant à encourager les jeunes entrepreneurs à lancer leurs projets, à promouvoir la création de startups, et à soutenir les Tunisiens résidant à l’étranger.

Soutien aux jeunes entrepreneurs :

La loi de finances pour 2025 prévoit une enveloppe de 20 millions de dinars, prélevée sur les ressources du Fonds de lutte contre la pollution, pour octroyer des prêts à moyen et long terme à des conditions avantageuses. Ces fonds seront destinés aux jeunes entrepreneurs afin de financer la création et l’expansion de projets dans les domaines de l’économie verte, bleue et circulaire.

Promotion des startups :

Un fonds de 3 millions de dinars, financé par le Fonds national pour l’emploi, est dédié à l’octroi de prêts participatifs sans intérêts aux créateurs de startups. Une priorité sera accordée aux détenteurs d’un doctorat actuellement sans emploi.

En outre, pour l’année 2025, il est prévu de signer 98 000 nouveaux contrats dans le cadre du programme d’intégration à la vie professionnelle, pour un coût total de 180 millions de dinars. Parallèlement, le soutien au programme national pour le leadership féminin et l’investissement, “Raïdètes”, se poursuivra.

Mesures pour les Tunisiens résidant à l’étranger :

La loi de finances 2025 inclut également des dispositions en faveur des Tunisiens résidant à l’étranger. Parmi celles-ci :