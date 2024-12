Le projet de développement agricole intégré dans le sud du gouvernorat de Kasserine concerne cinq délégations de la région, (Fériana, Kasserine-Sud, Hassi el Frid, Majel Bel Abbès et Sbeitla, mis en œuvre pour un coût total estimé à 240 millions 273 mille dinars, bénéficiera à 124 mille habitants et couvre une superficie de 489 mille hectares, soit près de 60% de la superficie totale du gouvernorat.

L’objectif de ce projet dont le financement est assuré à hauteur de 80% par le Fonds arabe pour le développement économique et social (20 % par l’État tunisien), est d’accroitre la production agricole dans les cinq délégations précitées, préserver les ressources naturelles, valoriser les chaînes de valeur des produits agricoles locaux, et améliorer les conditions de vie des habitants de la région.

Il contribuera également à l’aménagement hydraulique et des infrastructures, au développement des plants d’alfa, à la lutte contre la désertification et à la préservation des sols et des ressources en eau, tout en hissant la production agricole et le revenu des agriculteurs.

A cet effet, le coordinateur du projet Romdhane Mahmoudi, a expliqué que tous les éléments du projet sont interdépendants, dans le but d’améliorer les indicateurs de développement dans les cinq délégations bénéficiaires, précisant que l’élément central du projet est l’aménagement hydraulique autour des puits existants et des puits programmés.

Ainsi, 80 nouveaux puits sont programmés au forage, outre la création de systèmes hydrauliques pour l’irrigation et l’eau potable (48 systèmes d’irrigation et 38 systèmes d’eau potable), avec la mise en place de 4700 ha de nouvelles zones irriguées et la réhabilitation des zones irriguées existantes.