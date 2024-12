La 5e édition de la “Fête de l’Olivier”, une manifestation festive régionale pour la promotion du patrimoine culturel de la région, s’est déroulée à d’El Ababsa, un village situé dans la délégation d’El Jem, à Mahdia.

L’objectif premier de ce festival est de valoriser les richesses culturelles, les traditions, coutumes et patrimoine de la région de Mahdia, et de contribuer, ainsi, à enrichir le circuit touristique local et régional, a déclaré à l’agence Tunis-Afrique-Presse, le président de l’association “Assala” (Authenticité), partie organisatrice de l’évènement.

Cette 5e édition, placée sous le signe “Les routes de l’olivier de l’huile d’olive”, a accueilli plusieurs visiteurs et touristes. Ce circuit touristique a été organisé en coordination avec le commissariat régional au tourisme de Mahdia.

Le premier arrêt de ce circuit touristique a eu lieu à El Ababsa, dans une huilerie biologique, où les visiteurs ont pris connaissance des différentes étapes de la production de l’huile d’olive, de la récolte à la transformation, en passant par le broyage.Deuxième arrêt : l’école primaire d’El Abebsa. Les touristes et visiteurs ont participé à la plantation d’oliviers dans la cour de l’école et aux alentours de l’établissement scolaire.

Au programme de cette 5e édition de “la Fête de l’olivier”, une journée immersive autour de la cueillette des olives, à Henchir Kassas. Les visiteurs ont pu découvrir les différentes méthodes manuelles traditionnelles et modernes de cueillette des olives.

Dans le cadre de cette manifestation, un stand de dégustation de l’huile d’olive et un autre pour la vente directe au consommateur ont été aménagés.

En outre, un espace a été spécialement aménagé pour les artisans locaux et un comptoir marchand pour la vente de produits du terroir de la région a été ouvert à cette occasion.

Des ateliers divers ont rythmé cette 5e édition, dont en particulier un atelier de peinture sur le thème de l’olivier et un atelier culinaire pour la préparation de plats traditionnels.

Ont collaboré à l’organisation de cette manifestation festive, le Commissariat régional des affaires culturelles, la Maison de la culture et des jeunes d’El Jem, le complexe agricole de Henchir Kassas, la délégation et la municipalité d’El Jem ainsi que la société civile locale.

Rappelons que plusieurs localités du gouvernorat de Mahdia ont accueilli les dernières éditions de la “Fête de l’olivier”. La première s’est déroulée à El Ababsa.