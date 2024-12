La Cité des Sciences deTunis (CST), a élaboré , pour l’année 2025, un programme diversifié et des activités visant à lui permettre de jouer son rôle dans la démocratisation de l’Intelligence artificielle (IA) et devenir un Pôle d’Excellence en IA.

En faisant de l’IA une priorité, la Cité se déploiera pour stimuler l’innovation en créant un écosystème favorable à l’émergence de projets innovants dans le domaine de l’IA et former les talents de demain en offrant aux jeunes les compétences nécessaires pour s’insérer dans un marché du travail en constante évolution, a fait savoir la Cité dans un communiqué publié, samedi soir, sur sa page facebook.

Pour atteindre ces objectifs, la Cité des Sciences œuvre à développer des programmes éducatifs innovants en proposant des ateliers, des stages et des cours en ligne et à créer des espaces d’expérimentation en aménageant des espaces dédiés à la démonstration de projets d’IA, à la réalisation d’expériences et à la manipulation de robots peut rendre l’IA plus tangible et concrète .

Elle prévoit, également, d’organiser des conférences, des débats, des hackathons et des expositions en vue de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’IA et favoriser les échanges entre experts et citoyens .

La CST œuvre, en outre, à favoriser les partenariats en collaborant avec les universités, les entreprises, les startups et les associations,