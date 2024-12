Les résultats probants réalisés par les gymnastes tunisiens, lors du 7e championnat méditerranéen juniors et pré-juniors, organisé du 9 au 19 décembre au Palais des Sports d’El Menzah, était un exploit inédit pour la Tunisie à travers ses différentes participations à cette compétition, a indiqué le Directeur Technique National de la Fédération Tunisienne de Gymnastique, Nidhal Kaabachi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le DTN a souligné, samedi, que l’importance de cet exploit réside également dans le fait qu’il a été réalisé en présence de pays pionniers de la gymnastique, exprimant sa conviction que la participation a également permis aux autres gymnastes tunisiens de se mesurer à des concurrents de haut niveau technique et d’acquérir de l’expérience.

“Ce championnat méditerranéen a été une occasion pour l’émergence d’athlètes prometteurs, à l’instar de Chahd Hosni, auteur de deux médailles d’or et d’une d’argent, Nadia Friou, médaillée d’argent, et Taha Khalil Kemiti, triple médaillé du bronze”, a-t-il ajouté.

Kaabachi a, par ailleurs, indiqué que l’élite nationale se prépare pour de nombreux défis continentaux aussi bien pour les seniors que pour les jeunes, dans toutes les spécialités (gymnastique rythmique, gymnastique artistique, aérobic, trampoline et pakcour), prévus entre avril et septembre 2025, outre le championnat arabe de gymnastique artistique (seniors), qui aura lieu en mai prochain, et pour lequelle la Tunisie a présenté sa candidature pour l’organiser.

Il convient de rappeler que 35 gymnastes tunisiens (9 en gymnastique rythmique, 11 en gymnastique artistique et 15 en aérobique) ont pris part au 7e championnat méditerranéen de gymnastique, qui a vu la participation de 16 autres pays : Turquie, Libye, Maroc, Saint-Marin, Syrie, Jordanie, Liban, Malte, Monténégro, Algérie, Chypre, Égypte, Grèce, Italie, ainsi que deux pays hors du bassin méditerranéen, à savoir le Qatar et le Koweït.