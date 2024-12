Le 21 décembre 2024, la Présidence du gouvernement tunisien a annoncé les mesures sociales incluses dans la loi de finances 2025, qui entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2025. Ces mesures visent à améliorer le bien-être social et économique de diverses catégories de la population.

L’une des mesures les plus significatives concerne l’exonération fiscale des personnes bénéficiaires de pensions d’invalidité et d’orphelins, ainsi que des travailleuses agricoles, qu’elles soient salariées ou non. Ces dernières seront exemptées de l’impôt sur le revenu pendant une période de dix ans. De plus, un fonds de protection sociale pour les ouvrières agricoles sera créé pour couvrir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Un second fonds d’assurance sera mis en place pour la perte d’emploi.

Le gouvernement a aussi annoncé la création d’un Compte d’assurance pour les victimes d’accidents de la circulation, qui fournira des indemnités dans des conditions spécifiques.

Un autre point important est la mise en place d’une ligne de financement de 10 millions de dinars destinée à soutenir les jeunes entrepreneurs, couvrant les secteurs industriels, artisanaux, commerciaux et numériques, avec des prêts sans intérêt remboursables sur huit ans.

Parallèlement, des mesures sont prévues pour promouvoir l’intégration socio-économique des personnes handicapées. Une ligne de financement de 5 millions de dinars sera allouée pour offrir des prêts sans intérêt aux personnes handicapées afin de financer des activités économiques. Le système fiscal des véhicules aménagés pour ces personnes sera également révisé, avec des avantages fiscaux élargis.

Le gouvernement prévoit aussi des mesures fiscales pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Le barème de l’impôt sur le revenu sera révisé, avec des réductions significatives pour les retraités et les salariés des secteurs public et privé, ainsi que pour les professions libérales. Plus de 80% des retraités bénéficieront d’une augmentation de leur pension de retraite grâce à cette révision fiscale. Les familles vulnérables bénéficieront également d’une réduction de la TVA sur la consommation d’électricité et de gaz, ainsi que de subventions pour les enfants en bas âge et des bourses universitaires.

Les travailleurs agricoles bénéficieront également d’une hausse de leur salaire minimum. Enfin, les familles démunies et à faible revenu profiteront de diverses aides, y compris des subventions mensuelles et la gratuité du transport.