Les activités de la 13ème édition du colloque scientifique international “Eurêka’24 “, organisé par l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) à Sousse se tiennent les 20 et 21 décembre courant, en présence d’un groupe d’éminents professeurs et chercheurs tunisiens et étrangers.

Lors de ce colloque, seront abordés les thèmes du développement durable, de l’innovation dans la création d’entreprises, les rapports entre intelligence artificielle et réseautage des entreprises, le tourisme durable ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises économiques, a indiqué, vendredi à l’Agence TAP, le président du comité d’organisation de l’évènement, Kamel Ghadab.

Une manifestation qui constitue une opportunité exceptionnelle pour un échange d’expériences et une consolidation des partenariats scientifiques entre les chercheurs, notamment dans les domaines de l’environnement et du développement durable, a souligné Ghadab, ajoutant que ce congrès scientifique ne s’est pas limité au volet académique et de recherche, mais a également impliqué les étudiants dans les débats des travaux de recherche présentés, leur permettant ainsi de bénéficier de ces contributions.

Au programme du congrès, des ateliers axés sur l’économétrie, permettant de concevoir des solutions pratiques aux théories économiques, a précisé, Ghadab, soulignant que la recherche scientifique appliquée constitue un pilier fondamental pour atteindre le développement durable et apporter des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontées les sociétés, tels que le développement économique et l’amélioration de la productivité.