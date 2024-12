La Tunisie s’engage à promouvoir l’entraide et la collaboration avec l’ensemble des pays africains et est déterminée à renforcer les relations de fraternité et d’amitié avec les pays du continent, a déclaré le chef du gouvernement Kamel Maddouri.

Il s’exprimait, vendredi, à l’ouverture de la Réunion des ministres organisée à l’occasion de la 5e Session ordinaire du comité technique spécialisé de l’Union Africaine (UA) sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation (CTS N°8-UA) qui se tient à Tunis.

Saluant la décision de l’Union Africaine d’organiser cette réunion à Tunis, le chef du gouvernement a exprimé la fierté de la Tunisie de son appartenance africaine et souligné la place de choix dont bénéficie l’Afrique dans les priorités de sa politique étrangère.

“Les résultats issues de cette 5e session, a-t-il dit, vont au-delà de l’aspect technique pour s’inscrire particulièrement dans le cadre des plans stratégiques des pays membres de l’UA et leur politique générale, de manière à renforcer le principe de solutions africaines pour des défis africains partagés.

La Tunisie qui, a-t-il ajouté, s’est engagé à lutter, aux côtés des autres pays africains, contre la colonisation et la discrimination raciale, et à renforcer les efforts d’instauration de paix et de stabilité, est plus que jamais déterminée à poursuivre la collaboration avec les pays africains afin de relever les différents défis auxquels fait face l’Afrique, “partant de notre profonde conviction quant à l’importance de l’action commune et de notre sort partagé”.

La Tunisie qui abrite ces travaux axés sur des secteurs vitaux tels la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, est parfaitement consciente de l’importance des défis actuels.

Elle est fermement déterminée à avancer à pas sûrs sur la voie du processus de la réforme et du renforcement des principes de la démocratie et de l’Etat de droit et ce, en se basant sur ses propres richesses et ressources humaines. Le pays est, toutefois, ouvert aux opportunités de coopération avec ses partenaires sur la base d’une approche d’intérêt commun, a-t-il dit.

La Tunisie, a-t-il déclaré, est aussi engagée dans le principe de l’action multipartite et accorde un intérêt particulier à la concrétisation des objectifs du développement durable. Elle est, également, convaincue que l’agenda 2063, élaboré sous la thématique “l’Afrique que nous voulons”, doit comporter les solutions pour avancer davantage dans la construction d’un avenir plus adapté aux exigences du développement durable.