Transformation Digitale : 50% des entreprises privées engagées dans des projets de digitalisation

La moitié des entreprises privées tunisiennes sont engagées dans des projets de digitalisation et comptent s’y engager à l’avenir, révèle une enquête sur “Les entreprises tunisiennes à l’ère de la transformation digitale”, présentée, vendredi, lors d’une conférence-débat à Tunis, par l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes (ITCEQ).

Selon l’exposé de Olfa Bouzaiene, directrice des études sur l’économie du savoir au sein de l’Institut, ladite enquête a permis de démontrer que les entreprises du secteur des services sont les plus engagées dans le processus de digitalisation avec un pourcentage qui s’élève à 30%.

La majorité des entreprises sondées (91%) utilisent l’Internet, les réseaux sociaux, et les plateformes informatiques dans leurs activités. Pour 87% des entreprises, l’apport des nouvelles technologies est considérable au niveau de la mise en place de canaux de vente numérique.

Manifestement, ces plateformes sont en plein essor et les opportunités de vente y sont encore plus développées que sur les circuits de vente classiques.

Malgré leur engagement dans le projet de digitalisation, les entreprises tunisiennes privées priorisent l’organisation et les compétences, au détriment de l’innovation et du digital dans leur stratégie de croissance. Interrogés sur les facteurs essentiels à l’accélération du processus de digitalisation, 91% des chefs d’entreprises considèrent que la sécurité des données (91%) et l’infrastructure numérique (79%) sont deux éléments importants dans ce processus.

S’agissant des obstacles majeurs rencontrés par les entreprises privées dans leur stratégie de transformation digitale, l’enquête évoque, principalement, le manque de ressources financières (71%) et la pénurie des compétences numériques (63%). La résistance au changement (58%) et d’autres facteurs opérationnels (complexité du processus, cadre législatif et cyber-sécurité des données) ont été cités, aussi, comme des freins entravant la transformation digitale.

Seulement 23% des entreprises ont investi dans l’innovation

Pour ce qui est de la contribution des compétences dans la réussite de la transformation digitale des entreprises, les chefs d’entreprises estiment que les compétences numériques des ingénieurs et techniciens supérieurs et celles des cadres administratifs sont jugées importantes, à hauteur de 75% et 74% respectivement.

En ce qui concerne le volet formation, l’enquête a permis de démontrer que 55% des entreprises tunisiennes privées investissent dans la formation de leurs employés pour renforcer les compétences du personnel. Au cours des trois dernières années, 64% des entreprises tunisiennes ont procédé à des recrutements. Cela reflète, souligne la même source, le besoin des entreprises de renforcer leurs ressources humaines en quantité et en qualité, afin d’accroître leur capacité productive, de développer l’innovation et d’améliorer la productivité.

L’enquête a, toutefois, révélé une faible implication des entreprises dans l’investissement en recherche et développement, avec un taux de seulement 23%. Ce faible pourcentage témoigne d’un manque d’engagement envers l’innovation, attribué à diverses raisons dont le coût élevé des investissements en RD, le manque de ressources et le faible recours aux incitations publiques.

Concernant les services administratifs en ligne utilisés comme facilitateur pour la transition digitale, l’enquête indique que la télé-déclaration fiscale et les services fournis par le Registre National des Entreprises (RNE) sont les services les plus sollicités par les entreprises tunisiennes, avec une proportion qui s’élève à 93%.

S’agissant du service de l’accès aux marchés publics à travers la plateforme “TUNEPS”, la proportion des entreprises qui utilisent ce service est 46%. Ce taux assez faible comparé aux autres services en ligne, s’explique par la complexité de la plateforme qui n’encourage pas les entreprise à y adhérer.

Cette première enquête sur l’économie du savoir publiée par l’Institut, s’est déroulée entre septembre et novembre 2023, selon la technique de recueil de l’information par téléphone (CATI), “Computed Assisted Telephone Interview”. Elle a été conduite auprès d’un échantillon de 2734 entreprises privées opérant dans les secteurs de l’industrie et des services, et 48 entreprises publiques.

Cette enquête a pour objectif d’étudier la dynamique économique induite par la révolution numérique au niveau des entreprises tunisiennes, sur la base d’une analyse des domaines de l’économie du savoir: compétences, nouvelles technologies industrielles et innovation. Actuellement, ces aspects ne sont pas suffisamment recensés au niveau des statistiques disponibles à l’échelle nationale, surtout celles d’ordre microéconomique.