Le temps sera variable ce vendredi sur la Tunisie, avec une baisse notable des températures sur l’ensemble du territoire. Le ciel sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions, devenant très nuageux par moments sur le nord, avec une possibilité de pluies éparses et temporairement orageuses à l’extrême nord-ouest.

“Le nord-ouest du pays pourrait connaître des averses et des orages localisés,” précise l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales chuteront aux alentours de 8 degrés sur les hauteurs. Dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest, elles oscilleront entre 10 et 15 degrés, tandis qu’ailleurs, elles se situeront entre 16 et 21 degrés. “Une baisse notable des températures est attendue sur l’ensemble du territoire,” souligne l’INM.

Le vent soufflera avec force, voire très forte, près des côtes, et restera relativement fort à fort à l’intérieur du pays. “Soyez prudents près des côtes, où des vents forts à très forts sont prévus,” conseille l’INM.

L’état de la mer sera également impacté par ces conditions météorologiques. “La mer sera agitée, voire très agitée, sur les côtes tunisiennes,” avertit l’INM. Elle sera agitée à très agitée au nord, et très agitée à agitée au niveau des côtes Est.