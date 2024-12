Un arrêté conjoint de la ministre des Affaires culturelles et de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, daté du 18 décembre 2024, portant création d’une zone protégée dans la Médina de Tunis et fixant ses limites, vient d’être publié au Journal Officiel de la République tunisienne (JORT du 19 décembre 2024).

Il s’agit, mentionne l’INP sur sa page officielle, “d’un premier arrêté publié au JORT concernant les ensembles historiques et traditionnels”.

En vertu de cet arrêté, il a été décidé de créer un ensemble historique et traditionnel appelé “la zone protégée de la Médina de Tunis” et de définir les limites de cet ensemble historique et traditionnel conformément à un plan de travaux publié dans l’arrêté.

L’INP mentionne, à ce sujet, que conformément à l’article 17 du Code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, les services compétents de l’Institut national du patrimoine (INP) procéderont à l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de réhabilitation, afin d’assurer une gestion optimale de la Médina de Tunis et de préserver ses spécificités architecturales et historiques.