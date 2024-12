Le ministère de la santé a mis en garde jeudi contre les dangers des aliments ultra transformés tels que la restauration rapide (fast-food) les boissons gazeuses, les gâteaux emballés, les jus industriels et les viandes transformées (Salami et merguez) et autres.

Il a précisé, dans un communiqué publié sur sa page facebook, que les produits ultra transformés, affaiblissent le système immunitaire et augmentent les risques d’obésité, de diabète et des maladies cardiovasculaires, vu qu’ils sont riches matières grasses, en sucre et en sel.

Le ministère de la santé a recommandé la consommation des aliments naturels comme les légumes et les fruits et les repas faits maison avec des ingrédients naturels et frais, appelant à la nécessité de lire les étiquettes des produits alimentaires et d’éviter ceux qui contiennent des additifs industriels.

A noter que les aliments ultra transformés sont fabriqués à partir de produits industriels, d’additifs, de colorants et d’arômes.