Le forum régional de la formation professionnelle s’est tenu, jeudi, dans l’espace “Nouvelle Chance” à Sousse, au profit des jeunes désireux de poursuivre une nouvelle trajectoire professionnelle ou développer leur parcours actuel, selon le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle à Sousse, Tarek Mahjoub.

Ce forum qui s’inscrit dans le cadre du “dispositif nouvelle chance” (DNC), a connu la participation des centres de formation professionnelle publics situés dans le gouvernorat de Sousse, dont les représentants ont présenté les spécialités de formation offertes par ces centres, a indiqué Mahjoub à l’Agence TAP.

En effet, le gouvernorat de Sousse abrite 10 centres de formation relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), en plus de deux centres relevant de ‎l’Agence de formation dans les Métiers du Tourisme (AFMT), et du Centre sectoriel de formation professionnelle Agricole en Cultures Maraîchères de Primeurs de Chott Mariem (CSFPA Chott-Mariem), a-t-il précisé.

Il a expliqué que le “dispositif nouvelle chance”, vise à mettre en place de nouveaux mécanismes innovants au profit des jeunes âgés de 18 à 30 ans qui ont abandonné leurs études, en répondant à leurs besoins spécifiques, en leur permettant de définir leurs projets professionnels et en facilitant leur intégration dans la vie active.

Il a insisté sur le fait que le développement des compétences humaines constitue un choix stratégique pour renforcer les capacités et les compétences des individus dans les domaines de l’éducation et de la formation, afin de répondre aux exigences du développement socioéconomique, promouvoir le bien-être collectif, réduire les écarts et lutter contre le chômage, notamment parmi cette catégorie de jeunes.

Pour rappel, le “dispositif nouvelle chance” s’inscrit dans le cadre des orientations de l’État visant à mieux accompagner et prendre en charge les jeunes au chômage, sans études et sans formation.