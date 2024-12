L’institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie à Mateur a abrité, mercredi, une journée d’information sur les sociétés communautaires et le projet « Widu » destiné aux Tunisiens résidents à l’étranger.

Cette journée est organisée à l’initiative de la direction régionale de l’emploi, le bureau de l’Office des Tunisiens à l’étranger et l’association « Création et Créativité pour le Développement Durable » à Ras Jebel.

Plusieurs communications ont été présentées à cette occasion, notamment sur le guide de création des sociétés communautaires, les subventions de financement et d’accompagnement et la bonne gestion des terres domaniales.

Un exposé a été, également, donné sur le projet « Widu » qui offre des solutions en faveur de la relance économique en Tunisie à travers la valorisation des transferts des Tunisiens à l’étranger.

A cette occasion, le gouverneur de Bizerte, Salem Yaâcoub a mis l’accent sur l’importance de l’action commune pour mettre en oeuvre les stratégies nationales dédiées au développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

Il a ajouté que l’entrepreneuriat privé et collectif est, à la fois, un moyen permettant de consacrer l’indépendance financière et de fonder une économie solide et durable.

Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) en Tunisie et dans cinq autres pays africains, le projet WIDU Africa vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à créer des emplois en Afrique.

Ce projet a été lancé en Tunisie à partir de janvier 2022 dans le but de soutenir la création d’emplois et de réorienter les fonds transférés de la communauté tunisienne résidant en Europe pour financer des projets à fort potentiel et rentabilité à travers une approche innovante et digitale.

Le projet a mobilisé environ 3,3 millions de dinars sous forme d’investissements privés conjoints entre la diaspora tunisienne et les entrepreneurs et plus d’un million d’euros (3,4 millions de dinars) de dons pour les petites et micro entreprises.

La deuxième phase du projet, qui s’étend jusqu’en septembre 2026, en plus des fonds alloués en coopération avec la communauté tunisienne à l’étranger, comprend le renforcement de l’appui technique apporté aux petites et moyennes entreprises.