La demande nationale des produits pétroliers, a enregistré une hausse de 2% à fin octobre 2024 par rapport à la même période de l’année précédente, pour se situer à 3785 mille tonne équivalent pétrole (ktep), selon le rapport sur la conjoncture énergétique du mois d’octobre 2024 publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

“Ainsi, nous avons noté une hausse de la demande des essences de 8%, du gasoil de 6% et du jet d’aviation de 1%. En revanche, la demande du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du coke de pétrole a enregistré une baisse respectivement de -1% et de 13%”, précise le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique.

Entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024, la structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif, à l’exception de quelques produits, notamment le petcoke (sa part est passée de 12% à 11%), les essences (leur part est passée de 18% à 19%) et les gasoils (leur part est passée de 44% à 45%) durant la même période.

La consommation de carburants routiers a enregistré entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024, une augmentation de 6%. Elle représente 64% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL enregistré entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024, une légère baisse de 1%.

La consommation de coke de pétrole a diminué de 13% entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024, (données partiellement estimées). L’observatoire a précisé que ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et qu’il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une légère hausse de 1% à fin octobre 2024 par rapport à l’année précédente.

S’agissant de la demande totale du gaz naturel, elle a enregistré une baisse de 4% entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024 pour se situer à 3840 ktep.

La demande pour la production électrique a enregistré une baisse de 5%. A cet égard, le rapport a souligné que le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (72% de la demande totale à fin octobre 2024), étant donné que la production électrique est basée sur le gaz naturel à 95%.

Et d’ajouter que la baisse de la demande du secteur électrique est due à la limitation de la disponibilité du gaz naturel et ne reflète pas la demande du secteur électrique.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande du gaz naturel a connu une diminution de 1% pour se situer à 1079 ktep.

En ce qui concerne la demande des clients moyenne et basse pression, elle a enregistré une légère hausse de 1% et celle des clients haute pression a enregistré une diminution de 6%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une amélioration de 1,7% entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024 pour se situer à 196,9 tonne équivalent pétrole (tep)/ Gigawatt -heure (GWh).

D’ailleurs, la production d’électricité à partir du gaz naturel a enregistré une baisse de 3%, alors que la demande en gaz naturel du secteur électrique a enregistré une diminution de 5%, indique l’observatoire national de l’énergie et des mines dans son rapport.

“Nous avons noté une hausse de la part des cycles combinés dans la production électrique passant de 76% à 78% entre fin octobre 2023 et fin octobre 2024”, a conclu le rapport.