Le président de la jeune Chambre économique de Tunisie, Omar Bejaoui, a fait savoir que la Tunisie accueillera du 4 au 8 novembre 2025, le congrès mondial de la Jeune chambre internationale pour l’année 2025.

Dans une déclaration à l’agence TAP mercredi, il a précisé que Cet évènement sera une occasion exceptionnelle pour les membres de la Chambre, de différents pays, de se rencontrer et d’échanger des idées, des projets et des expériences dans de nombreux domaines touristiques, économiques, sociaux et culturels.

Il a rappelé que le congrès a été placé sous le slogan “Leadership par l’innovation”, qui sera son axe fondamental. Ce choix, a-t-il dit, va de pair avec le développement technologique dans le monde d’aujourd’hui qui aide à créer des opportunités pour l’investissement et l’innovation.

Il a souligné que la Tunisie accueille pour la deuxième fois ce congrès, organisé par la jeune Chambre économique de Tunisie. La conférence a été organisée pour la première fois en Tunisie en 2009. Cet événement vise à promouvoir le leadership mondial, l’innovation et la coopération tout en mettant en évidence la Tunisie comme une destination touristique et un marché pour l’investissement.

La capitale Tunis a été choisie pour organiser cette rencontre, qui devrait accueillir de 3000 à 4000 participants provenant de divers pays membres de la Chambre mondiale (123 pays membres).

Il a noté que de nombreuses activités touristique et culturel auront lieu en marge du congrès pour prendre connaissance du patrimoine matériels et immatériels que compte la Tunisie.

La Jeune Chambre économique tunisienne a été fondée en février 1961 et s’est rapidement imposée, comme un moteur majeur dans les domaines économiques et sociaux. La jeune Chambre a obtenu le statut d’organisation d'”intérêt national” en vertu du décret no 83/115 du 12 février 1983.

La jeune chambre économique tunisienne compte 170 organisations locales et plus de 4 mille membres, alors que la jeune chambre internationale a été fondée en 1915 à une époque où les Chambres de commerce internationales, connaissaient une croissance et une expansion rapide.