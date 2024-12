En compétition officielle dans la catégorie des courts métrages documentaires de la 35ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 14-21 décembre 2024), le film “Au bout des doigts” de Aïda Chamekh est un clin d’œil aux artisanes tunisiennes qui, munies de passion, savoir-faire, patience et résilience, continuent avec leurs “doigts de fée”, de faire vivre des traditions séculaires.

D’une durée de 26 minutes, et à travers les récits de trois femmes, ce film dresse trois portraits de Béni Mtir, au nord-ouest, Douiret au sud-est, et de Msaken au Sahel, pour mettre en lumière des vécus quotidiens en vue de préserver un métier artisanal -leur unique gagne-pain- souvent mis à mal par des contraintes économiques et la concurrence des produits étrangers.

Le film promet un voyage au coeur des créations qui incarnent une facette de la richesse culturelle et patrimoniale tunisienne grâce à ces véritables gardiennes de la mémoire collective, qui tissent, sculptent et façonnent non seulement des objets, mais aussi des fragments de notre histoire commune.

Entre récits intimes et scènes de travail, “Au bout des doigts” donne à voir et à écouter ces femmes parler de leurs débuts, de leurs combats et de leurs rêves.

Le film sera projeté au Théâtre des régions-Cité de la Culture aujourd’hui mercredi à 13h30, demain 19 décembre au Rio (20H15) et le 20 décembre à l’Agora (20H15).