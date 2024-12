La commission de la Ligue 1 de la Fédération tunisienne de football a appelé, mercredi, dans un communiqué, les clubs de la Ligue 1 du football professionnel, à régler leurs dettes avant le 31 décembre courant.

“Les clubs de la Ligue 1 doivent absolument régler leurs dettes et fournir la preuve de la régularisation de ces dûs au plus tard le 31 décembre 2024”, souligne la FTF ajoutant qu’en cas de non-respect de cette obligation, et pour éviter des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à leur encontre par les instances sportives internationales de football, la fédération sera obligée de mettre en œuvre des sanctions d’interdiction de recrutement et de réduction du nombre de joueurs enregistrés pour chaque club à partir de la deuxième période des transferts pour la saison sportive 2025-2024.

“Ces sanctions ne seront levées qu’après la fourniture d’une preuve de la régularisation des dettes”, ajoute la même source.

Ladite commission a rappelé aux clubs de la Ligue 1 que la licence exceptionnelle qui leur a été accordée pour participer aux compétitions locales pour la saison 2025-2024 inclut uniquement, à titre exceptionnel et temporaire, l’exemption de l’application des critères financiers du cahier des charges relatifs à l’octroi de licences aux clubs.

La commission a également fait savoir que “les états financiers envoyés aux clubs font partie du travail interne de la commission et visent à aider les clubs à régler leurs dettes. Ils ont un caractère indicatif non exhaustif et n’engagent en rien la commission dans la prise de décisions concernant l’octroi des licences ou la prise de sanctions”.