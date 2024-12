Une mission économique de prospection porte-à-porte sur le marché congolais de la construction a été organisée, du 10 au 13 décembre 2024, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), via sa représentation commerciale à Kinshasa et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie dans la capitale congolaise, au profit des entreprises membres du consortium “Tunisia Building Partners”, a fait savoir, mercredi, le CEPEX.

“Tunisia Building Partners” est un groupement d’intérêt économique créé dans le cadre du projet “Promotion des activités d’Exportation vers de nouveaux Marchés de l’Afrique Subsaharienne” (PEMA) et regroupant huit entreprises tunisiennes spécialisées dans le bâtiment et la construction.

Cette initiative vise à renforcer le positionnement des entreprises tunisiennes sur le marché congolais du bâtiment et des travaux publics, tout en explorant des opportunités d’expansion commerciale.

La délégation qui s’est rendue à Kinshasa, comprenait cinq entreprises représentant divers domaines : équipements et matériaux électriques, cuisines préfabriquées, sanitaires, et tubes multicouches. Ces entreprises ont bénéficié d’un programme intensif de rencontres sur site avec les principaux promoteurs immobiliers publics et privés, ainsi qu’avec les importateurs et distributeurs majeurs de matériaux de construction à Kinshasa et dans d’autres régions du pays.

Ces échanges directs leur ont permis d’établir des liens stratégiques avec des décideurs influents, favorisant ainsi la pénétration de leurs produits sur le marché local.

La mission a, également, ouvert des perspectives vers des marchés régionaux grâce à des contacts établis avec des promoteurs immobiliers indiens et libanais actifs en République du Congo et en Angola, ce qui offre aux entreprises tunisiennes un accès élargi à des marchés voisins dynamiques et en pleine croissance.

Le secteur des matériaux et produits de construction représente actuellement 70% des exportations tunisiennes vers la RDC. Parmi les principaux articles exportés figurent les ouvrages en aluminium, en verre et en fer, le plâtre, les peintures, les produits d’étanchéité, ainsi que les câbles et transformateurs électriques. Avec la dynamique immobilière en plein essor dans le pays, les exportations tunisiennes pourraient voir leur volume doubler, voire tripler dans un avenir proche, a souligné le CEPEX.

Le centre a, également, indiqué que l’accompagnement des entreprises nationales s’inscrit dans une vision stratégique visant à consolider la présence tunisienne en Afrique subsaharienne et à renforcer le rôle de ces entreprises comme partenaires de confiance dans les projets de construction et de développement immobilier.