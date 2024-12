Le Conseil national des Régions et des districts (CNRD) a déclaré, mardi, que la Tunisie a besoin des efforts de tous les citoyens pour réaliser la stabilité et le développement et bâtir un avenir à la hauteur des aspirations du peuple tunisien.

Le conseil a souligné, dans une déclaration publiée à l’occasion du 14e anniversaire de la Révolution, l’importance de l’unité nationale pour faire face aux défis, appelant toutes les forces nationales à prioriser l’intérêt suprême du pays et oeuvrer à renforcer la souveraineté et la sécurité de la Tunisie.

“La date du 25 juillet 2021 a constitué une étape importante dans le processus de rectification de la Révolution à travers laquelle le peuple tunisien a exprimé son refus à la politique qui a échoué dans la réalisation de ses aspirations. Le peuple a réitéré son attachement aux objectifs de la Révolution pour bâtir un pays juste, qui s’attaque à la corruption, respecte la loi et garantit la dignité “, lit-on de même source.

Le CNRD a, par ailleurs, souligné l’importance de réaliser la justice dans les différentes régions par la création, notamment, de projets de développement qui mettront fin la marginalisation et garantiront une vie décente à tous les Tunisiens.

Le conseil a aussi fait part de l’importance qu’il accorde au rôle des jeunes en tant que force vive sur laquelle a été basée la Révolution, appelant à leur permettre une participation effective dans la prise de décision.