L’Institut français de Tunisie (IFT) a annoncé les deux listes des lauréats et lauréates du premier appel à candidatures à destination des artistes visuels et musiciens émergents dans le cadre du nouveau fonds d’aide à la création “Elyssa”, visant à soutenir et à accompagner les artistes, émergents confirmés, résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et des musiques.

Deux appels à candidatures dédiés aux artistes visuels et aux musiciens en début de carrière ont été ouverts du 24 octobre au 21 novembre 2024.

Sur un total de près de 250 candidatures reçues et examinées, 7 projets lauréats pour les musiques et 12 pour les arts visuels ont été retenus.

Un comité de professionnels associés à l’IFT et composé de personnalités reconnues des scènes artistiques tunisienne, française et internationale, a eu la responsabilité de sélectionner les projets.

Lancé au mois d’octobre dernier, le programme “Elyssa” d’une durée d’un an est demi, a été pensé comme un espace où se rencontrent création artistique et entreprenariat culturel. Conçu comme un véritable tremplin à la création, ce projet accompagne les artistes visuels et les musiciens tunisiens depuis la conception de leurs projets jusqu’à la réalisation concrète de leurs initiatives.

A travers quatre appels à candidatures, deux pour les musiques et deux pour les arts visuels, trente projets seront sélectionnés. Les artistes bénéficieront alors d’un accompagnement sur mesure, destiné à les guider dans leur processus de création, à renforcer leur visibilité et à favoriser la diffusion de leurs œuvres. De plus, un appui financier et logistique sera apporté aux artistes, adapté en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.