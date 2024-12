Ce samedi, la Tunisie débutera la journée sous une brume locale dense dans certaines zones. Par la suite, un ciel peu nuageux dominera la majorité des régions. Cependant, en fin d’après-midi et dans la nuit, les nuages s’intensifieront sur les régions côtières du nord, accompagnés de pluies éparses et localement orageuses, notamment dans l’extrême nord-ouest.

Les vents souffleront de secteur ouest dans le nord et le centre, et de secteur est dans le sud. Ils seront relativement forts près des côtes nord, mais faibles à modérés ailleurs. La mer, peu agitée à localement moutonneuse durant la journée, deviendra agitée la nuit dans le golfe de Tunis.

Les températures maximales oscilleront entre 17 et 21 °C dans le nord et le centre, et entre 19 et 23 °C dans le sud. Sur les hauteurs ouest, elles avoisineront 15 °C, tandis qu’elles atteindront jusqu’à 25 °C dans l’extrême sud.

Un dimanche marqué par des conditions calmes en journée, mais nécessitant une vigilance dans les régions du nord en soirée.